Aplican Ley Olimpia a hombre en CDMX

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a Juan "N", de 49 años, en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, debido a que el imputado probablemente incurrió en el delito contra la intimidad sexual agravada, al amenazar con difundir material gráfico de su expareja sentimental, luego de que la mujer lo dejó por violencia de género.

Investigaciones de la FGJ refieren que el aprehendido mantuvo una relación sentimental con la afectada, y una vez que concluyó, en 2019, probablemente envió a la madre de la víctima capturas de pantalla con imágenes de contenido sexual y amenazó con difundirlas entre los amigos y compañeros de trabajo de la agraviada si no regresaba con él.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se dio inicio a la carpeta de investigación, por lo que tras las investigaciones conducentes fue solicitada la orden de aprehensión contra Juan "N".

Una vez identificado plenamente, y tras notificarle del mandamiento judicial, le fueron dados a conocer sus derechos constitucionales y fue trasladado ante el juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Cifras de la fiscalía local revelan que durante la pandemia fueron 23 los hombres procesados gracias a la llamada Ley Olimpia; sin embargo, la cifra negra en ese mismo lapso fue brutal, pues se estima que sólo uno de cada 20 agresores sexuales de mujeres son llevados ante el Ministerio Público.

Organizaciones civiles que luchan en defensa de la mujer dieron a conocer el año pasado que en esos 12 meses se iniciaron 434 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual.

"Si bien hemos avanzado, hay mucho aún por hacer. La cifra de procesados es muy baja si tomamos en cuenta cuántas mujeres son prácticamente extorsionadas por sus parejas, ex, amigos o amigas a pagar o hacer ciertas cosas a cambio de no hacer pública su intimidad. Las autoridades han avanzado, pero hace falta mucha y mejor difusión de la ley", comentó Ivone Mendiola, activista y catedrática de la UAM.