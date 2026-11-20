¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

OAXACA, Oax.- Cuatro presuntos integrantes de "Los Cromos" fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca en un operativo conjunto con la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

A dos de los detenidos se les presume como probables responsables del asesinato de un policía municipal en el interior de su vivienda y de un trabajador del establecimiento "Bama Club".

Según la fiscalía de Oaxaca, estas dos personas fueron identificadas como M. U. L., alias "El Migue", de 32 años, y un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Mientras que los otros dos fueron identificados como G. Z. L., de 21 años, y C. V. L., de 19 años. "Con base en las indagatorias preliminares, estos dos sujetos, formarían parte de la misma célula delictiva en actividades relacionadas con la extorsión y el cobro de piso en la zona", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las investigaciones ministeriales establecen que El Migue y el adolescente serían los responsables de al menos dos homicidios perpetrados recientemente en este municipio.

Los cuatro detenidos, aintegran una red dedicada a la extorsión y el cobro de piso.