Apresan a integrantes de "Los Cromos"
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OAXACA, Oax.- Cuatro presuntos integrantes de "Los Cromos" fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca en un operativo conjunto con la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
A dos de los detenidos se les presume como probables responsables del asesinato de un policía municipal en el interior de su vivienda y de un trabajador del establecimiento "Bama Club".
Según la fiscalía de Oaxaca, estas dos personas fueron identificadas como M. U. L., alias "El Migue", de 32 años, y un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva.
Mientras que los otros dos fueron identificados como G. Z. L., de 21 años, y C. V. L., de 19 años. "Con base en las indagatorias preliminares, estos dos sujetos, formarían parte de la misma célula delictiva en actividades relacionadas con la extorsión y el cobro de piso en la zona", indicó.
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Las investigaciones ministeriales establecen que El Migue y el adolescente serían los responsables de al menos dos homicidios perpetrados recientemente en este municipio.
Los cuatro detenidos, aintegran una red dedicada a la extorsión y el cobro de piso.
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