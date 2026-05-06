Ariadna Montiel defiende programas sociales del Bienestar en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La recién electa líder nacional de Morena,

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losque existen en México luego de las críticas de, presidenta de la Comunidad de Madrid, España.Por medio de, la exsecretaria del Bienestar dijo que "lay sussiempre están en contra del pueblo", esto, en referencia a las expresiones de Díazsobre que los programas sociales no se deben entregar a todas y todos aquellos que lo necesitan." (...) Lo mismo de siempre: "son pobres por flojos. Ese es el: el que siempre está en contra de los más pobres, el que prefiereantes que al pueblo", arremetió.La líder morenista compartió que en México es la primera vez en la historia que se reduce la pobreza y la desigualdad y que se apoya a quien menos tiene gracias a los. "Latrabaja para que la prosperidad sea compartida", destacó.En su publicación, la extitular de la Secretaría de Bienestar compartió una fotografía de una adulta mayor sonriendo y añadió: "Aquí les comparto ely grandeza de nuestras personas, que hoy viven una".La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid en México ha estado marcada por críticas debido a que es consideraba representante de la derecha española y su defensa de Hernán Cortés en la época de La Conquista.Ayer, la misma dirigente de Morena se pronunció en contra de la visita deen nuestro país al decir que simboliza una "" en la relación de México con España."La visita de—presidenta de la Comunidad de Madrid, figura central de lade la— no es un gesto de amistad: es una provocación deliberada envuelta en el lenguaje de la 'libertad'", se lee en un comunicado de la dirigencia de Morena.Por la mañana, la presidentacriticó a losen México que se han reunido con Díazal decir que piensan como ella.