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Ariadna Montiel defiende programas sociales del Bienestar en México

Autoridades mexicanas señalan que la visita de Díaz Ayuso representa una provocación política.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 03:18 p.m.
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Ariadna Montiel defiende programas sociales del Bienestar en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La recién electa líder nacional de Morena,

Ariadna Montiel
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los programas del Bienestar que existen en México luego de las críticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, España.
Por medio de redes sociales, la exsecretaria del Bienestar dijo que "la derecha en México y sus aliados extranjeros siempre están en contra del pueblo", esto, en referencia a las expresiones de Díaz Ayuso sobre que los programas sociales no se deben entregar a todas y todos aquellos que lo necesitan.
" (...) Lo mismo de siempre: "son pobres por flojos. Ese es el conservadurismo: el que siempre está en contra de los más pobres, el que prefiere apoyar a las élites antes que al pueblo", arremetió.
La líder morenista compartió que en México es la primera vez en la historia que se reduce la pobreza y la desigualdad y que se apoya a quien menos tiene gracias a los programas de la 4T. "La 4a Transformación trabaja para que la prosperidad sea compartida", destacó.
En su publicación, la extitular de la Secretaría de Bienestar compartió una fotografía de una adulta mayor sonriendo y añadió: "Aquí les comparto el rostro de felicidad y grandeza de nuestras personas Adultas Mayores, que hoy viven una vejez con dignidad".
La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid en México ha estado marcada por críticas debido a que es consideraba representante de la derecha española y su defensa de Hernán Cortés en la época de La Conquista.
Ayer, la misma dirigente de Morena se pronunció en contra de la visita de Isabel Díaz Ayuso en nuestro país al decir que simboliza una "provocación política" en la relación de México con España.
"La visita de Ayuso —presidenta de la Comunidad de Madrid, figura central de la nostalgia imperial de la ultraderecha— no es un gesto de amistad: es una provocación deliberada envuelta en el lenguaje de la 'libertad'", se lee en un comunicado de la dirigencia de Morena.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a los opositores en México que se han reunido con Díaz Ayuso al decir que piensan como ella.

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