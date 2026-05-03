Ariadna Montiel es elegida presidenta nacional de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El Congreso Nacional de Morena, en su octava sesión extraordinaria, eligió por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.

Elección y reformas en el Congreso Nacional de Morena

En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a Oscar de Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, como secretario de Finanzas del partido.

Ahí mismo, el Congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.

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Discurso y compromisos de Ariadna Montiel como presidenta

En su mensaje como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó el mensaje de rechazo al neoliberalismo de Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.

"Somos los hijos del campamento de Reforma en 2006 y somos los sobrevivientes del desafuero", señaló Ariadna Montiel.

Montiel va por "trayectorias impecables" rumbo a la elección de 2027

En su primer discurso como nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena.

Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento quien esté en estas prácticas.

Porque en Morena, dijo, no tienen cabida.

Adelantó que para las elecciones del 2027, quienes aspiren a ser candidatos deben tener una trayectoria impecable.

"Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. En Morena, los corruptos no tienen cabida. Quienes aspiren a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable", dijo Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

Este domingo, EL UNIVERSAL publicó que senadores y diputados de Morena se pronunciaron por modificar estatutos del partido y establecer filtros para evitar que candidatos vinculados a la delincuencia lleguen a cargos de elección popular.

Ariadna Montiel dijo que la lealtad al proyecto está intacta.

"Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: que por el bien de todos, primero los pobres. Que viva el humanismo mexicano, que viva la soberanía nacional, que viva la cuarta transformación, que viva AMLO, que viva Sheinbaum, que viva Morena y que viva México", finalizó.