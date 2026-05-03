Ariadna Montiel niega uso de padrones Bienestar en Morena
Montiel destacó que la Cuarta Transformación actúa con lealtad y un pueblo empoderado.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que no hay riesgos de que con su paso de la Secretaría del Bienestar al partido se haga uso de los padrones de los programas sociales para beneficiar a Morena.
Ariadna Montiel niega uso indebido de padrones sociales
En breves declaraciones a los medios de comunicación al término del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el que resultó electa como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Montiel Reyes afirmó que en la 4T se actúa con honestidad porque "no somos iguales".
"Los que dicen eso (que los padrones serán utilizados) es porque es lo único que conocen. Nosotros en la Cuarta Transformación actuamos con honestidad, con lealtad y sobre todo tenemos un pueblo empoderado que ya no se deja manipular por nadie, y eso ha sido un triunfo de la Cuarta Transformación", enfatizó.
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Próxima reunión con partidos aliados
Por otra parte, Ariadna Montiel dijo desconocer cuándo se reunirá con las dirigencias de los partidos aliados, el Verde y el del Trabajo, pero indicó que será "pronto, muy pronto".
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