Ariadna Montiel: no acusarán a Rocha Moya sin pruebas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La nueva presidenta nacional de

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, aseguró que el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se utiliza como pretexto para vulnerar la soberanía nacional.Endesde Chihuahua, la dirigente guinda respaldó la postura de la presidentade, pero afirmó que no se puede señalar a Rocha Moya si no hay pruebas fehacientes en su contra."Desdeno vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que, por el tema de Chihuahua [del operativo con agentes extranjeros],se planteen acciones contra el gobernador", sostuvo.Acompañada de ladel oficialismo,Reyes indicó que no permitirán que acusar sin fundamentos se convierta en la "mecánica para intervenir" en México."Nosotros sí tenemos claro que esto que hizo lasucedió primero, y después vino lo de Rocha. No encubrimos a nadie, repito, pero es necesario que se establezcan pruebas. La Fiscalía General es la que va a investigar", indicó.Sin embargo, contrastó que en el caso de la presencia de elementos de la CIA en el estado de Chihuahua sí hay "" unaestatal y federal."La ley establece que es el gobierno federal el que debe gestionar, en su caso, la solicitud de apoyo o colaboración con un país extranjero, el que sea. Lafaltó a la ley local y nacional", denunció., quien recientemente llegó a la titularidad debajo la advertencia de no permitir candidaturas de personas ligadas a la corrupción, adelantó que su partido planteará elen contra dey que corresponderá al Congreso de la Unión resolver el tema.Durante su intervención, recordó que al exsecretario de Seguridad,, se le tuvo que juzgar en una Corte de Estados Unidos, porque en México no se aplicó la ley: "nosotros estamos abiertos a cualquier análisis de cualquier compañero de nuestro movimiento", agregó.Laarremetió contra, fuerza política que ayer exigióen contra de Rocha Moya, bajo la acusación de que la oposición busca intervención extranjera y se respalda también en la ultraderecha española, en alusión a la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso al país.