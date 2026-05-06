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Ariadna Montiel responde a solicitud del PRI en EU

Montiel afirmó que el PRI representa entreguismo y está en el basurero de la historia por su campaña contra Morena.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 06:38 p.m.
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Ariadna Montiel responde a solicitud del PRI en EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reaccionó a la petición del líder del PRI, Alejandro Moreno, para que Estados Unidos declaré a Movimiento de Regeneración Nacional como "organización terrorista".

Respuesta de Ariadna Montiel a la solicitud del PRI en Estados Unidos

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está "disfrazada" de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.

"La mafia del poder, encabezada por Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres.

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"Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir", comentó Montiel.

Solicitud del PRI ante autoridades estadounidenses

Este miércoles, Moreno informó que había presentado una solicitud ante los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro estadounidenses donde pide que Morena sea declarada como organización terrorista, sustentada en supuestas relaciones con el crimen organizado.

"En México, (la delincuencia organizada) ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio", dijo.

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