Asaltante narra cómo baleó a chófer de combi

Tlalnepantla, Méx.- Jorge David “N”, quien fue aprehendido por la Fiscalía General de Justicia mexiquense por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio de un chófer del transporte público de Tlalnepantla, relató en su declaración ante la Policía de Investigación (PDI) que disparó contra el conductor durante un asalto y luego huyó.

Vestido con una gorra gris y una playera del mismo color, el presunto asaltante que tiene un tatuaje en el cuello, contó a detalle que en el 2018 compurgó la sentencia e ingresó a trabajar al ayuntamiento de Tlalnepantla, en el área de Servicios Públicos.

Mientras observa una cámara, comentó que el día 26 del mes en curso, se dirigió a las 06:00 de la mañana hacia la avenida San Rafael, con su compañero “El Ranas”, utilizando los chalecos anti reflejantes para hacerle la parada a la combi.

“Fue cuando mi compañero se subió a la parte de atrás, empezando a ejecutar la combi. Yo le pido al chófer que me entregué el vehículo y me entregue las llaves. Al no hacerlo, se hace una detonación y le digo a mi compañero que huyamos y nos vamos al pueblo de Santa Cecilia”, narró.

Dijo que “El Ranas” se llevó todo el botín, pero desde ese día a la fecha en que fue aprehendido, se quedó en diferentes hoteles para esconderse de la autoridad que lo buscaba.

Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión contra el sujeto, en los juzgados del Poder Judicial de Barrientos.