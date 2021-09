Asegura Murat que acatará sanción del TEPJF por violar veda electoral

OAXACA, Oax., agosto 31 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Alejandro Murat informó que acatará la sanción que le impongan los integrantes del Congreso de Oaxaca, lo anterior luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que violó la veda electoral, pues difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido.

A principios de mayo, el TEPJF concluyó por unanimidad que existió difusión de propaganda gubernamental en un periodo prohibido, cuando participó en el acto inaugural del Congreso Nacional 104 de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana (Asinea).

Lo anterior porque en ese acto, realizado el pasado 13 de mayo a través de la plataforma Zoom y difundido en la cuenta de Facebook de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Murat difundió logros de su administración, lo que fue considerado como difusión de propaganda gubernamental.

Al respecto este martes Murat aseguró que respeta la ley y que acatará la sanción que le sea impuesta, pero señaló que este tipo de situaciones dejan en claro que en México es urgente una reforma electoral, sobre todo con el ingreso de las plataformas tecnológicas, pues en su caso se le está sancionando por su participación en un evento privado que fue transmitido vía redes sociales.

"Yo respeto la ley, pero queda claro que en México hace falta una reforma electoral. Comparto la opinión del presidente López Obrador, ha habido cambios importantes, especialmente en el ramo tecnológico, que hoy lastiman los procesos democráticos. Esta sanción me parece, no está a la altura de los nuevos tiempos y las plataformas digitales", aseguró ante medios de comunicación tras dar el banderazo de arranque de la llegada de Uber a Oaxaca.

El gobernador dijo que "sin duda es necesario legislar sobre esto temas y otros más, como el de los recursos, pues hoy México es un país que atraviesa una pandemia y se necesitan recursos, por lo que se tendría que evaluar si se necesitan nuevas fuentes de financiamiento", dijo.

"Sin duda respetará la ley y la sanción que se me imponga, pero también iré a la Ciudad de México para una nueva reforma electoral, que pueda incorporar estos criterios la nueva realidad que vive el mundo y sobre todo el país", advirtió.

Para Murat es fundamental que México logre una reforma electoral que incorpore los grandes cambios tecnológicos que ha habido en el todo el mundo, así como las fuentes de financiamiento, en aras de mantener un sistema electoral sano.

"Fortalecer lo que se tiene bien, pero también reformar, la ley es dinámica, no es estática Lo que no podemos es estar sumidos en un debate de dimes y diretes porque no estamos de acuerdo con ciertas opiniones. Tenemos que entrar a la reflexión de fondo, Mexico lo exige, en los temas fundamentales. Y la materia electoral es una de estos casos", agregó.

"Yo hoy soy sujeto a una sanción en donde participe en un foro privado, donde estábamos compartiendo ciertas prácticas y ellos utilizaron una de las plataformas digitales para compartir las experiencias", finalizó.