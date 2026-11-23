¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tres kilos de clorhidrato de metanfetamina. Los cuales estaban ocultos en el interior de un paquete con bombas de aire, en un envío postal de exportación con destino a Chipre.

También ubicaron un kilo de clorhidrato de metanfetamina, en un envío que pretendía salir hacia Santiago de Chile, Chile, ocultos en una caja que contenía un colchón inflable y un recipiente cubierto con una placa de acero; medio kilo de clorhidrato de metanfetamina, localizados en un envío de importación con destino hacia Buenos Aires, Argentina, disimulados entre juegos de mesa.

Los elementos aseguraron más de un kilo de clorhidrato de ketamina, dentro de una caja que contenía una férula de muñeca, procedentes de Palma, España.

Además de casi dos kilos de productos derivados de cannabis, contenidos en 24 frascos de vidrio, en un envío de importación procedente de California, Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En todos los casos, las sustancias fueron confirmadas con análisis de laboratorio.