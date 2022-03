Aseguran que en 3 años se desmanteló el sector privado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- A unos días de que se lleve a cabo la elección por la que se renovará la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se enfrentaron dos visiones sobre la situación actual del sector.

Por una parte, el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, actual candidato a presidir el CCE, afirmó que en tres años la iniciativa privada quedó desmantelada y que deben ser los empresarios más proactivos y generar un contrapeso.

Al referirse a la situación actual del sector privado afirmó: "No fuimos contundentes, creímos que no nos iban a tocar y acabamos desmantelados, me pronuncio por una iniciativa privada más proactiva y más responsable en la historia. Sobre todo, también, al presidente le necesita llegar una voz más proactiva.

"A mí me ha tocado estar con el presidente en las mesas con sus secretarios y nadie opina, entonces el presidente necesita opiniones y tuve problemas con el presidente, pero necesita que alguien le diga".

Añadió que a los empresarios les ha faltado "ese amarre con el legislativo, ese formar cuadros para que haya dirigentes para que puedan participar en la política, la política es de todos, si somos contrapesos, debemos de ser contrapesos de una manera más dinámica. Como somos contrapesos necesitamos más amarres con el legislativo".

Sin embargo, el director general ejecutivo del CCE, Javier Treviño, dijo que en la primera mitad del gobierno sí se lograron acuerdos gracias al trabajo de las comisiones y grupos de expertos que tienen en el sector privado.

"Ya no funcionan las estridencias ni los gritos y sobre todo que las organizaciones empresariales no somos partidos políticos, pero sí tenemos que asegurar un lugar en la mesa de negociación para poder defender los intereses de las empresas y de las organizaciones del sector privado.

"Creo que lo hemos dicho en estos últimos tres años de que no es con ruido pero si es con efectividad que se ha logrado avanzar en muchos de los temas", explicó Treviño.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, expuso que con diálogo se logró la negociación de los salarios mínimos y de los cambios en materia de subcontratación.

Sin embargo, dijo que se tiene que generar un entorno de confianza para atraer más inversión y reducir la inseguridad que llega a niveles preocupantes.

"En estos últimos tres años necesitamos lograr un entorno de confianza para que haya inversión, generación de empleo", expuso.

Pidió créditos para los emprendedores porque en México fue el único país donde no se apoyó con financiamiento.