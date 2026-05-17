Asesinan a 10 integrantes de familia en Puebla

PUEBLA

, Pue., mayo 17 (EL UNIVERSAL).-de una familia fueron

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en el interior de un rancho en el municipio Tehuitzingo, asentado en la mixteca poblana.Fue durante lade hoy cuandoingresaron a un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa y asesinaron a hombres, mujeres y niños que se encontraban en el sitio.Elementos de la, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa,y autoridades de la Fiscalía General del Estado desplegaron unde los responsables.Ladel Gobierno del Estado confirmó el asesinato de, entre ellas seis hombres, tres mujeres y unaY reportó que autoridades de losactivaron loscorrespondientes.La dependencia expresó sua las familias de las víctimas y refrenda su compromiso conpara este tipo de hechos.ha venido sufriendo unde hechos de violencia de alto impacto relacionados con la operación deTan sólo en el mes de, se reportaron, según u n recuento del