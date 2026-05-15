Asesinan a cinco jóvenes en vivienda de León, Guanajuato

LEÓN, Gto.

, mayo 15 (EL UNIVERSAL).-fueron

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porarmados en una vivienda de la colonia Cumbres La Gloria, en la ciudad de León, Guanajuato.La tarde de estede la calle Urko Nortea lasde Seguridad sobre la presencia de una persona lesionada en un inmueble.Al llegar, losencontraronque tenían heridas producidas por armas de fuego.acudieron para brindara las víctimas, pero ninguna de ellas tenía signos vitales.En el lugar,comentaron que lasfallecidas son, la mayoría de entrede edad, aproximadamente.Presentabanendel cuerpo y en laque se acercaron al perímetro mencionaron haber escuchadodurante lade hoy.Los oficialesmontaron unen la cuadra de los números 200, casi esquina con la, para la preservación de la escena de la masacre.Lashan mantenido, sin que se tengan hasta ahora personas detenidas.levantaron los cuerpos para llevarlos alen la capital del estado.Lacontinúa bajode laspoliciales.