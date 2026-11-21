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PUEBLO NUEVO, Gto.- El director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Rafael Galván Navarro, fue asesinado a balazos en una emboscada la noche de este jueves, mientras que el comandante Eduardo Cansiano Delgado, escolta del director, resultó herido de gravedad y falleció ayer.

La Fiscalía General del Estado informó que realiza las investigaciones por el homicidio de los elementos de Seguridad registrado este jueves en la carretera Pueblo Nuevo-Huanímaro, a la altura de la comunidad Guadalupe del Monte, mientras realizaban labores de vigilancia a bordo de una patrulla en la zona rural de esta ciudad.

Un comando los atacó a balazos a las 21:20 horas y al verlos caer huyó de la comuna, sin que hasta este viernes se tengan pistas que lleven a su detención.

Durante la agresión, presuntamente pidieron apoyo a sus compañeros, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad, quienes al llegar al sitio encontraron heridos al titular de la corporación y al comandante Cansiano Delgado.

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Ambos fueron trasladados a una clínica particular cercana, en donde poco después se reportó la muerte del director, a causa de las heridas de bala.

El gobierno municipal lamentó profundamente y condenó enérgicamente la agresión. Confirmó que fueron atacados mientras se encontraban en servicio, cumpliendo con sus responsabilidades de seguridad hacia la población.

En un comunicado expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros.

Entre el 17 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, 11 elementos de corporaciones de seguridad han sido asesinados, 9 de ellos de corporaciones municipales de Policía, un soldado y un oficial de la Guardia Nacional.

Los ataques ocurrieron en Celaya, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Yuriria, Salamanca y Pueblo Nuevo.