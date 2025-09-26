Asesinan a jefe regional de FGE de Guanajuato

Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este jueves el asesinato de Juan Alberto “N”, jefe de Unidad de Tramitación Común, quien fue privado de la libertad cuando se dirigía a cumplir con sus funciones, en un ataque que las autoridades calificaron como premeditado y dirigido.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, el ataque fue reportado al rededor de las 8:00 horas a la altura de la comunidad La Estancia. Tras los hechos, elementos de la policía llegaron al lugar y confirmaron la muerte de Zavala, además encontraron su vehículo calcinado y con impactos de balas.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución condenó el crimen y lo calificó como una “afrenta directa contra el Estado y la legalidad”.

“Juan Alberto ‘N’ fue un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, que dio la vida en cumplimiento de sus responsabilidades. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía, sino una afrenta directa contra el Estado”, señaló el documento.

La Fiscalía aseguró que trabaja en coordinación con corporaciones estatales y federales para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.