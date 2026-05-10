Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca

SALAMANCA, Gto., mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado

a las buscadoras

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, madre e hija, delBuscando Desaparecidos, en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.Las buscadoras se desplazaban a bordo de unapor las callesy Estado de Durango, en donde fueronLas víctimas, mientras losse dieron a laatendieron ella tarde de este sábado"Pati" y "Cati" se integraron alpor lade su hijo y hermano,, el 8 de febrero de 2024, quien fue encontrado muerto, y siguieron en la organización de búsqueda pese a la localización sin vida de su ser querido.En redes sociales delcompartióen las que aparecen, su hija Katia y su hijo Miguel Ángel., reencontrados por el espíritu, de nuevo juntos, más allá del dolor y de las sombras existe un lugar de luz donde el. Allí, el tiempo se detiene y la familia se vuelve a encontrar, por siempre unida en el abrazo de la paz", expresó.Ellamentó el asesinato de la madre e hija, y hoy expresará laen labuscadoras y las mamás desaparecidas, que realizarán este 10 de mayo por las principales calles de Salamanca y manifestación frente a la Presidencia Municipal.", señaló.