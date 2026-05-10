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Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca

Las víctimas se unieron al colectivo tras la desaparición y muerte de un familiar cercano.

Por El Universal

Mayo 10, 2026 10:29 a.m.
A
Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca

SALAMANCA, Gto., mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado

asesinaron
a las buscadoras Patricia Acosta Rangel

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y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija, del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.
Las buscadoras se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles Estado de México y Estado de Durango, en donde fueron atacadas a balazos.
Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga.
Corporaciones de Seguridad atendieron el reporte de vecinos la tarde de este sábado 9 de mayo de 2026.
"Pati" y "Cati" se integraron al colectivo por la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, el 8 de febrero de 2024, quien fue encontrado muerto, y siguieron en la organización de búsqueda pese a la localización sin vida de su ser querido.
En redes sociales del colectivo, Alma Lilia Tapia compartió fotografías en las que aparecen Patricia Acosta Rangel, su hija Katia y su hijo Miguel Ángel.
"Unidos por la sangre, reencontrados por el espíritu, de nuevo juntos, más allá del dolor y de las sombras existe un lugar de luz donde el amor nunca muere. Allí, el tiempo se detiene y la familia se vuelve a encontrar, por siempre unida en el abrazo de la paz", expresó.
El colectivo lamentó el asesinato de la madre e hija, y hoy expresará la exigencia de justicia en la marcha por las madres buscadoras y las mamás desaparecidas, que realizarán este 10 de mayo por las principales calles de Salamanca y manifestación frente a la Presidencia Municipal.
"Nada qué festejar, mucho porque luchar", señaló.

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