ASF confirmó que programas de AMLO está plagados de errores: Marko Cortés

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que, desde su origen, los programas sociales del gobierno morenista han estado plagados de anomalías, desvíos y omisiones, lo que se confirmó en la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades en el primer año de este gobierno por 3 mil 522. 7 millones de pesos.

Señaló que, de acuerdo con el análisis de la Fundación "Rafael Preciado Hernández", el programa Jóvenes Construyendo el Futuro debe aclarar el gasto de 126.7 millones de pesos por becas repartidas indebidamente a beneficiarios mayores de 29 años que no estaban inscritos en alguna institución educativa autorizada, y beneficiarios que recibieron apoyo, pero no estuvieron inscritos en el programa.

El programa Sembrando Vida reportó imprecisiones en pagos por mil 832.7 millones de pesos, mientras que el de Becas Benito Juárez presentó irregularidades en gastos por 263.7 millones de pesos.

Asimismo, en el de Servidores de la Nación se detectó que no se comprobó el pago de 15.9 millones de pesos que supuestamente se pagaron al personal del programa; se destinaron a fines distintos 30.2 millones; las nóminas presentadas no corresponden a lo pagado de 97.0 millones; se desconoce en qué se gastaron 87.6 millones que se transfirieron a tres cuentas bancarias; y pagos por 85.2 millones a 789 cuentas bancarias vinculadas a dos o más Claves CURP de prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal de carácter eventual.

Cortés Mendoza dijo que, respecto al programa de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, el análisis identificó deficiencias de control en la supervisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para el pago de 77 mil 177 apoyos económicos por un importe de 983.7 millones de pesos.

"Estas irregularidades en el gasto nos vienen a demostrar lo que tanto hemos repetido: los programas del gobierno están llenos de anomalías, omisiones y posibles actos de corrupción. Es urgente corregir los errores, esclarecer los gastos y castigar a los responsables, porque son recursos de todos los mexicanos los que usa y malgasta el gobierno morenista", precisó.

A las anomalías encontradas en los programas sociales, añadió el dirigente, se deben sumar los pagos hechos por Banobras por 38.2 millones de pesos en contratos fantasma y proyectos que no son de utilidad para la institución; 2.9 millones por gestión de eventos de seguridad que incumplieron requisitos; y los 50.4 millones por créditos otorgados por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

A todas estas irregularidades se agrega que para el Tren Maya no acreditaron el proyecto ejecutivo ni un modelo financiero por contratar para el Proyecto Tren Maya. Se adjudicó, sin justificación, el contrato número C-TM-008/2019 para realizar los servicios de Ingeniería Básica, cuando por su naturaleza debió ser una licitación. En ese mismo contrato se duplicó el pago a personal directivo y técnico.

Cortés Mendoza concluyó que la Cuenta Pública 2019, primer año del gobierno morenista, la ASF detectó irregularidades por más de 100 mil 914 millones de pesos. "Un verdadero récord de López Obrador, quien se ha autoerigido en el paladín de la lucha contra la corrupción, de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero, lamentablemente, ha sido todo lo contrario".