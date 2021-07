ASF detecta liquidaciones pendientes en extinción de Policía Federal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) "no ha podido cumplir con las tareas de liquidación de la mayoría de los pasivos" relacionados con la extinción de la Policía Federal.

Lo anterior, toda vez que la Unidad de Transición, creada en agosto de 2019, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional, no "tiene establecidas las funciones ni las atribuciones de las áreas que la integran en algún reglamento, manual, lineamiento u otros documentos de similar".

Destacó que dicha Unidad tiene pendiente por liquidar 204 millones 425 mil pesos y 122 millones de dólares a 18 proveedores diversos.

En su informe de la Cuenta Pública 2020, publicado este miércoles, la Auditoría Superior informó que la Unidad de Transición recibió documentación sobre pasivos relacionados con "diversos siniestros de bienes, autos y aeronaves en trámite; juicio en materia mercantil por atraso en el pago de la indemnización de 11 siniestros; demandas contra la institución; primas de seguros de vehículos pendientes de pago del ejercicio 2018 y 2019; pago pendiente de 122 millones de dólares como resultado del siniestro de una aeronave; devolución de prima por la baja de 36 ejemplares caninos y 1 ejemplar equino, y 33 adeudos (pasivos) con 20 prestadores de servicios y proveedores por 224 millones 756.9 miles de pesos, con el fin de analizar su procedencia y, en su caso, tramitar el pago correspondiente".

En ese sentido, liquidó las obligaciones adquiridas por la Policía Federal con dos proveedores por 20 millones 331 mil pesos y quedaron pendientes 18 proveedores.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que la Unidad de Transición no cuenta con una estructura orgánica autorizada, ni con las bases para vigilar el desarrollo y las actividades de control para lo cual fue creada.

"Por lo tanto, no ha podido cumplir con las tareas de la liquidación de la mayoría de los pasivos, así como con otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal; llevar el registro y control de la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales de la Policía Federal a la Guardia Nacional, y ejercer el presupuesto autorizado para el cumplimiento de sus atribuciones, entre otras, señaladas en el artículo Tercero del Acuerdo de Creación, ya que sólo ha participado en las negociaciones con los elementos que han sido transferidos a la Guardia Nacional, reubicados o liquidados, así como en el manejo de algunos pasivos controvertidos y otros asuntos que la Guardia Nacional no asumió".