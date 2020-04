Así viven centros contra alcoholismo la contingencia por Covid-19

Todas las noches, los 365 días del año, en punto de las 20:00 horas, un grupo de 12 personas se reúne "sólo por hoy" y pase lo que pase para charlar; sus miembros no tienen identidad, no importa el género ni profesión ni edad, comparten una cosa en común: tienen problemas con su forma de beber.

Durante varios días, EL UNIVERSAL visitó distintas agrupaciones tradicionales de Alcohólicos Anónimos (AA) que celebran una sesión al día, de las más de 2 mil entidades de su tipo que dan servicio en todo el país, para conocer la dinámica que siguen a través de las medidas de "Sana Distancia" durante la declaratoria de emergencia a causa del Covid-19.

"No somos desafiantes ante la emergencia por coronavirus, pero en estas situaciones es cuando más se necesita nuestra labor, tenemos muchos mecanismos para ayudar a las personas", señala, "Larry", miembro de AA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el alcoholismo es una enfermedad que produce más de 3.3 millones de defunciones en el mundo; asimismo, alertó que el consumo de alcohol causa dependencia y aumenta el riesgo de padecer alguna de 200 enfermedades relacionadas, entre ellas cuadros graves de depresión y ansiedad.

"La declaratoria oficial de emergencia sanitaria en México puede ser abrumadora para algunas personas, quienes podrían presentar un cuadro de estrés, temor y ansiedad. Para aquellos que están librando una batalla contra la adición del alcohol es importante seguir contando con apoyo", indicó "Larry".

Por otra parte, "Fredy", también miembro de AA, detalla que "un alcohólico en confinamiento en el hogar perdió lo que se conoce como ´límite social´, que en personas sin problemas de alcohol impone un alto al beber" y "cuando las personas toman, hay un espacio social que los controla y les recuerda cómo hay que comportarse en relación a ciertas normas y códigos comunes".

Agregó que este mecanismo, los alcohólicos ya no lo tienen y en encierro, los desajustes conductuales como alteración psicomotriz y agresividad tienden a ser más evidentes. "Esto es un riesgo para los que conviven con un alcohólico, pues generalmente está rodeado de un clima de violencia intrafamiliar", apuntó.

Con respecto a las medidas que articulan en tiempos de cuarentena, "Larry", aseguró que buscan soluciones a través de la tecnología, como abrir grupos en redes sociales para mantenerse comunicados, incluso han pensado recrudecer las medidas sanitarias para sesionar de manera virtual.

"Durante la sesiones presenciales hemos adoptado medidas estrictas de higiene; es decir, lavamos todo con cloro y jabón, no compartimos toallas de manos, aplicamos la sana distancia de una metro y medio, evitamos saludo de manos y abrazarnos", indicó "Larry".

Las visitas a domicilio que suelen hacer son en casos excepcionales y bajo estándares riguroso de sanidad, pero indican estos mecanismos de ayuda los irán adecuando conforme las autoridades sanitarias vayan informando; lo que sí tienen claro es siempre estarán disponibles para quienes lo requieran.

Los miembros de la asociación anónima se definen como una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia mutua, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y a ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

AA aseguró no estar afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución, pues su objetivo primordial es que sus integrantes alcancen la sobriedad; sus servicios son gratuitos y ponen a disposición el teléfono 01800 561 3368 para aquellas personas que tienen problemas con el alcohol.