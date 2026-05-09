Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha
Vecinos reportaron el ataque a la residencia deshabitada del gobernador con licencia
La residencia donde vivió en la época donde fungió como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue blanco de disparos. La fachada del inmueble, puertas y ventanas recibieron decenas de impactos de bala.
El inmueble que se ubica por la calle de Lago de Cuitzeo, esquina con el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, se encuentra deshabitada desde hace un largo tiempo, por lo que vecinos de la zona reportaron a las líneas de emergencia el ataque.
Las continuas detonaciones de las armas de fuego alertaron a las autoridades estatales y del Ejército, los cuales desplegaron un fuerte operativo por dicha colonia, sin localizar al grupo armado que atacó la residencia de color blanco de dos pisos.
Se desconoce si la residencia sigue siendo propiedad de Rocha Moya ya que este, desde hace varios años, vive en una de las privadas de la colonia Isla Musala, una de las zonas exclusivas de la capital del estado.
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