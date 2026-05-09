Ataque armado en carnicería de Tuxpan deja seis heridos
Veracruz registra un aumento en homicidios dolosos, con 230 asesinatos en el primer trimestre de 2026.
Ataque armado ocurrido la tarde de hoy en una carnicería del norte de Veracruz, dejó seis personas heridas: tres mujeres y tres hombres.
Ataque armado en carnicería de Tuxpan Veracruz
Los hechos ocurrieron en pleno centro del puerto de Tuxpan, donde sujetos armados irrumpieron en el negocio y dispararon a clientes y empleados.
Las seis personas, entre ellas dos jóvenes de 18 y 19 años, quedaron en el sitio mal heridas, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales de la zona.
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Operativo policial y naval tras ataque
Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, así como de otras instituciones policiales y castrenses, quienes montaron un fuerte operativo de búsqueda de los agresores sin que se tuviera éxito.
Hasta ahora autoridades no han emitido información oficial.
Violencia en Veracruz se encuentra desatada
Veracruz sufre desde hace décadas espirales de violencia relacionadas con la operación de bandas del crimen organizado, que lo mismo trafican con drogas que cobran piso, extorsionan y participan en tráfico de personas.
Durante el primer trimestre del año, fueron asesinadas 230 personas en Veracruz, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.
En el primer mes fueron 83 los homicidios registrados en diversas regiones del estado; y para febrero la cifra alcanzó los 68 asesinatos; mientras que en el mes de marzo sumaron 79 crímenes; es decir en promedio se registraron más de dos homicidios al día.
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