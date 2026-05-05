Ataque armado en Veracruz deja dos muertos y un herido

VERACRUZ

, Ver., mayo 5 (EL UNIVERSAL).-fueron

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cuando viajaban en un vehículo sobre la, en el norte deElocurrió la tarde-noche del pasadoa la altura de la comunidaddel municipio de Tihuatlán.Los reportes policiales señalan quede manera directa contra los ocupantes de un vehículo y mataron aLas primeras investigaciones determinaron que una de las víctimas era unde la, quien fuejunto con uno de sus trabajadores.sufre unapermanente en las últimas décadas a consecuencia de la operación deque dispersaron sus tentáculos a diversas actividades delictivas.Tan es así que, durante losdel año, fueronenSe trata de unde, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por elEn el primer mes del presente año fueron 83 los homicidios; enla cifra alcanzó los 68 asesinatos; y enfueron