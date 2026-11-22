Atiende Yucatán más de 27 mil casos de violencia de género
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MÉRIDA, Yuc..- De enero a la primera semana de noviembre de este año, el Instituto de las Mujeres de Mérida atendió 27 mil 75 casos relacionados con violencia de género, informó su directora, Yahayra Centeno Ceballos.
La funcionaria municipal señaló que la estrategia de difusión y prevención de este año está centrada en visibilizar el problema y acercar la atención a quienes la requieren, donde la dependencia ha dado seguimiento a alrededor de 60 casos activos de niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia, incluida violencia sexual.
"Justo este año, la campaña está enfocada a la atención y a visibilizar la violencia; en los primeros días de noviembre, hemos tenido 60 casos de niñas, niños y adolescentes con alguna situación de violencia", expresó Centeno Ceballos.
De acuerdo con el reporte del instituto, los episodios atendidos corresponden principalmente a violencia psicológica, económica, física y sexual. Entre las áreas con mayor demanda por parte de las personas usuarias destacan el apoyo psicológico, la asesoría jurídica y el trabajo social.
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Para responder a las necesidades específicas de la población infantil y juvenil, la titular del organismo destacó que los recursos asignados, al inicio de la actual administración municipal, permitieron incorporar psicólogas infantiles con formación especializada para el abordaje de estos casos.
"El recurso que nos dio la alcaldesa al principio de la administración también fue para contratar psicólogas infantiles porque tienen una especialización diferente", puntualizó. La directora del Instituto de las Mujeres de Mérida subrayó que la campaña vigente busca mantener visible esta problemática y fortalecer los mecanismos institucionales de atención y protección para las víctimas.
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