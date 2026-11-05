Atrae Juárez a compradores de GLP-1
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Ciudad Juárez, Chih.- Por moda, por ahorrar dinero y ser de fácil acceso, en las últimas semanas se ha incrementado la venta de medicamentos análogos GLP-1, mejor conocidos como inyecciones para bajar de peso, en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.
Aunque la legislación mexicana clasifica que fármacos como Ozempic, Mounjaro, Saxenda y Wegovy deben venderse bajo receta médica obligatoria, la facilidad para conseguirlos en las farmacias de esta ciudad fronteriza ha convertido a esta ciudad fronteriza en un punto más fácil para adquirir dichos medicamentos, sobre todo por estadounidenses.
Otro de los factores que ha popularizado la venta de estas inyecciones para bajar de peso es el precio. Mientras que en El Paso, Texas, una caja mensual de alguno de esos tratamientos supera los mil dólares (cerca de 17 mil pesos), del lado mexicano los estadounidenses lo adquieren entre los mil 600 y los 4 mil 500 pesos por dosis.
Además de que dejan de lado los estrictos controles clínicos que les exigen en Estados Unidos para poder comprarlos.
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En recorridos realizados por El Universal en farmacias donde se ofertan estos medicamentos, trabajadores señalaron que son varios los clientes, principalmente jóvenes, que acuden a diario a comprar algún tipo de inyección para bajar de peso.
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