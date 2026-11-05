logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Atrae Juárez a compradores de GLP-1

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Atrae Juárez a compradores de GLP-1
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Juárez, Chih.- Por moda, por ahorrar dinero y ser de fácil acceso, en las últimas semanas se ha incrementado la venta de medicamentos análogos GLP-1, mejor conocidos como inyecciones para bajar de peso, en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

      Aunque la legislación mexicana clasifica que fármacos como Ozempic, Mounjaro, Saxenda y Wegovy deben venderse bajo receta médica obligatoria, la facilidad para conseguirlos en las farmacias de esta ciudad fronteriza ha convertido a esta ciudad fronteriza en un punto más fácil para adquirir dichos medicamentos, sobre todo por estadounidenses.

      Otro de los factores que ha popularizado la venta de estas inyecciones para bajar de peso es el precio. Mientras que en El Paso, Texas, una caja mensual de alguno de esos tratamientos supera los mil dólares (cerca de 17 mil pesos), del lado mexicano los estadounidenses lo adquieren entre los mil 600 y los 4 mil 500 pesos por dosis.

      Además de que dejan de lado los estrictos controles clínicos que les exigen en Estados Unidos para poder comprarlos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En recorridos realizados por El Universal en farmacias donde se ofertan estos medicamentos, trabajadores señalaron que son varios los clientes, principalmente jóvenes, que acuden a diario a comprar algún tipo de inyección para bajar de peso.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Crisis del INE ha debilitado la confianza pública: Coparmex
        Crisis del INE ha debilitado la confianza pública: Coparmex

        "Crisis del INE ha debilitado la confianza pública": Coparmex

        SLP

        El Universal

        Coparmex señala que reforma 2024 y señalamientos afectan credibilidad del INE antes de elecciones 2027.

        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado
        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

        Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

        SLP

        El Universal

        Senadores del PRI y PAN señalaron que Morena no representa el cardenismo ni el legado del ingeniero Cárdenas.

        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?
        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

        ¿Cuáles son los requisitos y dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

        SLP

        El Universal

        La credencial INAPAM ofrece descuentos en transporte, salud, servicios y más para adultos mayores.

        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC
        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

        Ebrard habla sobre elecciones de EU y T-MEC

        SLP

        El Universal

        Ebrard participó en Innova Fest en Mérida y reafirmó la vigencia del tratado comercial por 10 años.