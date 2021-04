"Aumento en la economía es por efecto de EU, no por AMLO", dice el PAN

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados consideró que en los Precriterios de Política Económica 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), queda claro que el presidente, Andrés Manuel López Obrador no ha hecho lo necesario para impulsar el crecimiento y el bienestar de los mexicanos; que el aumento de la actividad económica no es resultado de acciones internas, sino por efecto de la reactivación y las políticas de fomento de la administración del Presidente Joe Biden, en Estados Unidos.

El PAN fijó su posición por el documento que envió este miércoles la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, en donde prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto en el rango del 4.6% al 5.3% para este año y del 2.6 al 4.6% para el año entrante.

"La realidad es que ni aún con ese incremento, generado en parte por la reactivación e implementación de un programa de reactivación económica impresionante por parte de la administración del Presidente Biden en los Estados Unidos, la realidad es que el 6.3% es insuficiente para regresar a la economía pre-pandemia", precisó.

En opinión del PAN este gobierno sigue al pie de la letra la receta a la que nos ha acostumbrado en estos más de dos años: escasez de gasto productivo y mucha opacidad en programas clientelares que no inciden en la actividad económica nacional.

Para los diputados del PAN resulta francamente inquietante el tema del combate al Covid-19 y la vacunación a la población, pues todo indica que el presidente López Obrador no se compromete a asignar presupuesto para vacunación, aún y a pesar de que él mismo reconoce que la vacunación es necesaria para poder incrementar la recuperación económica del país.

En suma, este gobierno Federal continúa con su política de opacidad y de respuesta lenta en materia de vacunación.

Otra muestra de mala administración es el énfasis que le sigue concediendo a la inyección de dinero para sus programas prioritarios y observamos con decepción que el Gobierno Federal continúa con los mismos programas de corte electoral que no ayudan al desarrollo de quienes menos tienen.

Además, se observa un proceso de militarizar no sólo la administración pública sino también actividades de transporte y la economía.

En lo que respecta al programa de pensiones adultos mayores, los Precriterios incluyen un aumento del 77%, pasando de 135 mil 662.1 millones de pesos en 2021 a 240 mil millones de pesos para 2022.

Las interrogantes a este respecto son: ¿de dónde se obtendrán estos recursos? ¿Qué partidas del Presupuesto serán recortadas para alcanzar un aumento a la pensión de los adultos mayores?

Lo anterior es pertinente si observamos que los ingresos presupuestarios tienen una disminución del 1% respecto al PIB y en 2020 representaban en 22%, ahora estiman sean del 21%.

En la proyección que hace el Gobierno Federal en materia petrolera se tiene estimado para la mezcla mexicana un precio de 50.8 dólares por barril para 2022 y el precio promedio de la mezcla mexicana presentado es de 53.1 por dólar, es decir, dos dólares menos del previsto para el cierre del año de 2021, cifra mayor al presupuestado en la discusión del Paquete Económico para 2021 y que fue de 42.1 dólares por barril.

En materia petrolera el documento del gobierno federal es un reflejo del fracaso de la política energética, toda vez que desde el primer año de esta administración se ha priorizado e incrementado el presupuesto a Pemex de manera exponencial, pero la plataforma de producción de crudo total tiene un incremento marginal del 0.53 por ciento mayor respecto del estimado para 2021.

Para 2022 estiman una producción de mil 867 millones de barriles, contra los que se había previsto del orden de mil 857 millones de barriles para el 2021.