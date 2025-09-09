logo pulso
Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Nacional

Aumento en tarifas de visas para Estados Unidos en 2025

Conoce las modificaciones en los costos de visas de trabajo y estudio a partir del próximo año.

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 02:14 p.m.
A
Aumento en tarifas de visas para Estados Unidos en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Estados Unidos anunció que como parte del One Big Beautiful Bill Act, las visas de turismo tendrá una nueva cuota sumada al precio actual de 185 dólares (alrededor de 3 mil pesos mexicanos con el precio actual del dólar).

De acuerdo con la ley aprobada por el Congreso en Estados Unidos, el costo de las visas de no inmigrante aumentará, por lo que el último día para tramitarla a su precio actual de 185 dólares será el 30 de septiembre.

Esta medida responde a un ajuste realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para cubrir los costos de los servicios consulares.

¿Cuál será el nuevo costo de la visa americana y a partir de cuándo?

Entre las reformas de la ley One Big Beautiful Bill Act impulsada por el presidente Donald Trump destacan los ajustes presupuestales, entre ellos la Visa Integrity Fee que suma una cuota extra de 250 dólares para la mayoría de las solicitudes, entre ellas la Visa de Turismo o Negocios (B1 / B2) y esto aplicará para todos los países que deseen entrar en el territorio norteamericano.

A partir del 1 de octubre de 2025, el costo total será de 435 dólares (los 185 más los 255 adicionales), siendo un aproximado de más de 8 mil pesos mexicanos, dependiendo del precio del cambio en el momento, sumado a otros costos adicionales como la solicitud del formulario o algún otro trámite necesario.

¿Qué visas cambian de precio?

El nuevo costo se aplica a las siguientes visas:

Visas de turista (B1/B2)

Visa de estudiante (F,M y J)

Visas de trabajo (H-1B)

¿Qué pasa si solicito mi visa en septiembre y la cita es en 2026?

Si solicitas tu visa antes del 30 de septiembre de 2025, y tu cita para la entrevista o trámites posteriores son después de esa fecha (en 2026), no tendrás que pagar el nuevo precio.

El costo de la visa será el que hayas pagado al momento de hacer tu solicitud, aunque la cita sea en el futuro.

