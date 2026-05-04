Autopista Siervo de la Nación seguirá cerrada en Ecatepec

ECATEPEC, Méx., mayo 4 (EL UNIVERSAL).-La

mantendrá suspendido su servicio al menos durante

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, mientras se ejecutan las reparaciones en un tramo deafectado por elregistrado elpasado bajo un puente, donde operaba una recicladora clandestina en la zona federal de El Salado Xalostoc, en Ecatepec."Está estimado que la reparación del tramo dañado llevará alrededor de. Estamos tratando de acelerar los tiempos, ya que quede concluido todo, dijo, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.De la Rosa García explicó que losaún no terminan."Todavía no se concluye con todos los dictámenes que se requieren.entregó un dictamen, ladel Estado de México todavía sigue ahí investigando para determinar responsabilidades", indicó.Las autoridades sostuvieron reuniones con la empresa concesionaria de la autopista y con elpara"La intención es evitar que se repitan invasiones alcon actividades dede materiales, que provocaron el"."Se han tenido reuniones ya con la empresa que tiene concesionada la autopista, también con elpara ir trabajando de la mano y poder, sobre todo, evitar que se vuelvan a presentar situaciones como la que se presentó en esta ocasión de invasión delcon algunas actividades ahí de almacenamiento de materiales, reciclaje", precisó.Dos personas fueron capturas, presuntamente, por su responsabilidad con elocurrido la noche del viernesLa autopista fue cerrada a la circulación la madrugada del sábado 18 y desde entonces no está en operación.Además de las obras, se avanza en laque habitan en el"Sonlas censadas", confirmó el secretario. Lainstruyó no limitarse al desalojo, sino ofrecer"La gobernadora nos dio indicaciones de que no se podía nada más desalojarlos, sino que había que darles una alternativa y en eso se está también trabajando", dijo De la Rosa García. "Se está estudiando la reubicación de varias personas que vivían ahí en este tramo. No hay predios cercanos donde se les pudiera ofrecer alguna alternativa, pero se está estudiando algunas posibilidades".La autopista permanece cerrada porque elimpide su operación. "Sonde vialidad afectada. Por supuesto que esto afecta, no ha permitido que funcione de nueva cuenta la autopista. Hasta este momento está suspendido su servicio", detalló.Sobre la compensación a la concesionaria, el funcionario señaló que operará a través del seguro de la propia empresa, una vez que se determinen responsabilidades."Tiene que haber, sobre todo con la determinación de las responsabilidades, un seguro que tiene la propia concesionaria. No es que el gobierno del Estado de México tenga que pagarse, nomás bien es la aseguradora", aclaró.