Autoridades ordenan a Uber suspender servicio en Colombia de forma inmediata

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ordenó este viernes a la compañía estadounidense Uber suspender su servicio en el país de "manera inmediata" al considerar que la plataforma incurrió en competencia desleal.



La entidad detalló en un comunicado que la decisión se tomó en una audiencia para resolver la demanda que interpuso la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, en contra de Uber.



"La SIC estableció que Uber (...) presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio. Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado y genera desviación de la clientela de Cotech", agregó la información.



De acuerdo con la decisión de la entidad, la plataforma estadounidense incurrió en "actos de competencia desleal" al violar las normas y por "desviación de clientela" al prestar un servicio público individual de transporte de forma irregular.



"Asimismo se estableció que Uber Technologies INC, desarrolladores de la aplicación Uber, participan de manera efectiva en la comisión de dichos actos", señaló la SIC.



Uber, que llegó a Colombia en 2013 y está presente en al menos 12 ciudades bajo las modalidades de "Uber X", Uber van" y "Uber", no se ha pronunciado hasta el momento, si bien la decisión de la SIC puede ser apelada ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.



Por otra parte, la Superintendencia de Transporte sancionó el jueves a la compañía nortemaericana con una multa por más de 414 millones de pesos (unos 124.000 dólares) por "incumplir orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados" de transporte.



De igual forma, la SIC sancionó el pasado 12 de agosto con 2.128 millones de pesos (unos 638.500 dólares al cambio de hoy) a la plataforma por haber obstruido una "visita administrativa" de esa entidad a sus instalaciones el 13 de octubre de 2017.



En ese momento, la entidad dijo que quedo demostrado que en Uber Colombia hay "una política empresarial" en la que "se instruye a sus funcionarios en la forma como deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio".