Autoridades reportan presa al 135% de capacidad en Sonora

Autoridades de Protección Civil reportaron al 135 % la capacidad de una presa en el estado de Sonora, noroeste de México, y pidieron a los pobladores de tres municipios "extremar precauciones y alejarse" de los márgenes del Río Bavispe.



Luego de las intensas lluvias en los últimos días, se registró un aumento en el nivel de agua de la presa La Angostura, por lo que las autoridades llamaron a los habitantes de los municipios de Huasabas, Granados y Villa de Hidalgo a alejarse debido a que con la creciente, se amplió el cauce normal del río.



Los citados municipios, que se localizan aguas abajo de la presa La Angostura, cuentan con ocho refugios temporales para atender de manera preventiva a la población evacuada .



En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó de que derivado de los efectos del frente frío 19 y de la segunda tormenta invernal desplegó cuatro misiones en los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California y Durango para apoyar acciones de prevención, atención y recuperación.



El titular de la coordinación, David León Romero, participó de manera presencial en la reunión permanente del comité de operaciones de emergencias del estado de Sonora y llevó a cabo sobrevuelos con autoridades estatales para supervisar las condiciones de los cuerpos de agua y las zonas de afectación a la infraestructura carretera en la ciudad de Hermosillo para determinar las acciones a seguir.



Recordó que la CNPC monitorea de manera permanente, a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación, y en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, la evolución del frente frío 19 y de la segunda tormenta invernal.



Por otra parte, el Comité Nacional de Grandes Presas informa de que las presas a cargo de Comisión Nacional del Agua en el estado de Durango "no representan al momento riesgo a la población" ya que todas se encuentra por debajo de su nivel de agua.



En Chihuahua se reporta que la corriente del río Tenoriva arrastró el puente Vado Santana cercano al municipio de Morelos. Al momento no hay población en riesgo.



En tanto, en el estado de Baja Californa, la misión destacada reportó caída de aguanieve en la zona serrana de la Rumorosa y pidió a la población conducir con precaución y seguir las recomendaciones de Guardia Nacional en carreteras.



Hasta el momento no se reportan decesos derivados de los fenómenos meteorológicos, pero la CNPC consideró importante que la población se mantenga informada a través de fuentes oficiales y siga las recomendaciones que emite Protección Civil en su localidad.