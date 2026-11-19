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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el paro nacional que llevaron a cabo organizaciones de autotransporte de carga y como producto del diálogo con la Secretaría de Gobernación, el sector privado informó que se llegó a una serie de acuerdos que pretenden, principalmente, mejorar la infraestructura, reducir los trámites y atender la inseguridad.

Aunque en distintas mesas los industriales, representados por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y, por otra parte, los autotransportistas de carga de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Fematrac, Hamotac, Concanaco, ambos grupos anunciaron acuerdos con el gobierno federal en torno a los siguientes puntos:

Mejoras a la infraestructura carretera y operación de casetas, registro de grúas, homologación y reducción de trámites, así como acciones contra la extorsión y la inseguridad.

"Estamos solicitando a la Guardia Nacional que cambie sus estrategias que incremente el personal en las carreteras, porque si seguimos con los robos, la red carretera en los 10 estados más complicados. Sí nos vamos a movilizar nuevamente", explicó el presidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), Lauro Rincón.

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Añadió: "No buscamos confrontación con el gobierno, buscamos resultados".