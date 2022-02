Ayuntamiento jalisciense pide no salir a sus ciudadanos por violencia en Michoacán

El ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, pidió a sus habitantes resguardarse en sus hogares y evitar salir del municipio tras la masacre de 17 personas ocurrida durante un funeral en la comunidad vecina de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán.

A través de su página de Facebook, el ayuntamiento jalisciense emitió un comunicado durante las primeras horas de este lunes en el que señaló que la situación en la región es crítica, por lo que es importante acatar estas medidas.

"Estimados ciudadanos de Concepción de Buenos Aires, debido a las circunstancias y sucesos ocurridos el día de ayer en los alrededores del municipio, hacemos llegar el comunicado y sugerencia de realizar por seguridad de todos, un resguardo en nuestros hogares y evitar salir del municipio si no es necesario. Son momentos muy críticos y difíciles de los cuales no debemos hacer caso omiso", indica el documento.

Hasta ahora el Gobierno de Jalisco no se ha pronunciado ante esta situación.

---Los sacan de velorio en Michoacán y los fusilan frente al pueblo

Sujetos armados irrumpieron la tarde del domingo en un velorio en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, de donde sacaron a por lo menos una veintena de asistentes, para después dispararles.

Autoridades locales de seguridad hablan de al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas, sin que el saldo haya sido confirmado por la Fiscalía estatal.

Los reportes indican que un grupo armado arribó a un domicilio particular ubicado en la esquina que hacen las calles Galeana y Reforma, donde se velaba a una persona.

El informe refiere que el comando sustrajo a varios de los asistentes, para después asesinarlos a balazos.

El multihomicidio fue grabado por un habitante del lugar y hecho viral en redes sociales.

En la grabación de 44 segundos se ve la manera en la que las víctimas son formadas afuera de un domicilio particular y las obligan a levantar las manos.

Al tiempo, sujetos armados con fusiles de asalto preparan sus armas y apuntan desde la acera de enfrente hacia donde están las víctimas. Después, abren fuego en su contra.

La Fiscalía de Michoacán informó que su personal no encontró cuerpos de personas asesinadas o heridas en el lugar en el que un grupo criminal perpetró un multihomicidio durante un velorio en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos.

Mediante comunicado, la FGE dijo que en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; "sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza".

Indicó que en el lugar su personal recolectó cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm.

Asimismo, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego.

Señaló que el personal de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realiza recorridos en las inmediaciones de la cabecera municipal.

Ello, para localizar a posibles víctimas de la agresión que, tras los hechos, fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos.