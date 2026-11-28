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CIUDAD DE MÉXICO.- De cada 100 niños que ingresan a primaria en México, sólo 34 concluyen una licenciatura, mientras que el bachillerato es el nivel educativo donde se registra la mayor prevalencia de abandono escolar, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), con base en cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"La salida de estudiantes de la educación media superior limita la formación de talento y la competitividad del país", advierte el organismo.

El análisis, elaborado con datos del documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2025-2026, de la SEP, muestra cómo disminuye el número de estudiantes conforme avanzan en su trayectoria académica.

De cada 100 alumnos que comienzan la primaria, 97 concluyen ese nivel educativo, 81 terminan la secundaria, 59 egresan del bachillerato y apenas 34 finalizan una licenciatura.

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El Imco destaca que de los 86 estudiantes que ingresan a la educación media superior, únicamente 59 concluyen sus estudios, lo que representa una pérdida de 27 alumnos durante esa etapa de formación académica. Es decir, casi uno de cada tres estudiantes que ingresan al bachillerato no logra concluirlo dentro de la trayectoria educativa analizada.

Los datos corresponden a la generación que inició sus estudios de primaria en el ciclo escolar 2008-2009 y cuya trayectoria permite dimensionar los problemas de permanencia escolar en México.

Las cifras muestran que 66 de cada 100 estudiantes que comenzaron la primaria no han concluido una licenciatura en el periodo analizado, una situación que, de acuerdo con el Imco, limita la formación de talento y la competitividad del país.