Baja afluencia de personas de la tercera edad en centros de vacunación de Ecatepec

Durante la séptima jornada de vacunación contra el Covid-19 a personas mayores de 60 años, este domingo se registró una disminución en la afluencia en los 10 centros que se ubican en el municipio de Ecatepec.

En comparación a los primeros días en los que los habitantes de la tercera edad tuvieron que esperar hasta cuatro horas para ser inmunizados, hoy ingresaron a las sedes sin hacer fila y después de que les tomaron sus datos recibieron la dosis y luego de media hora de estar en observación salieron de los recintos.

"Fue rapidísimo, como media hora llevamos aquí, nos dijeron que iba a ser rápido y la verdad que sí fue muy rápido. Nos sentimos emocionados porque mi mamá sí quería vacunarse y ya lo logró", dijo María Cisneros, una habitante de la colonia Valle de Anáhuac que acompañó a su mamá al centro de vacunación de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que fue la décima sede que entró en operación el miércoles pasado.

"Vine hasta ahora a vacunarme porque vi que en los otros días, cuando empezaron a vacunar, que había mucha aglomeración y todo el relajo que se hizo y hasta hoy vine y fue muy rápido todo el trámite, ya me vacunaron y me siento bien gracias a Dios", contó Silvia Cortés, una residente de la comunidad de San Carlos, quien acudió al Deportivo Ejidal Emiliano Zapata a recibir la dosis china SinoVac.

"Vine hoy porque me avisaron que había menos gente y que viniera aquí porque había poca gente. Ahorita llevo media hora aquí después de que me vacunaron y me dijeron que ya me puedo ir. Cuando llegué no había gente en la entrada y pasé muy rápido", narró María Zaragoza, habitante de 64 años, quien también se presentó al Deportivo Ejidal Emiliano Zapata.

Los 10 centros de vacunación que se instalaron en Ecatepec operaron con normalidad sin que se reportaran incidentes.

Al corte de este sábado se han aplicado 91 mil 70 vacunas, lo que representa más del 50% del total de personas mayores de 60 años que viven en el municipio más poblado del Estado de México.

En el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata cerraron el módulo de vacunación aproximadamente a las 16 horas. Algunos adultos mayores llegaron después de esa hora y les dijeron que regresaran mañana.