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Balacera en Tepito deja dos muertos y dos heridos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana investiga el ataque

Por El Universal

Mayo 09, 2026 04:21 p.m.
A
Balacera en Tepito deja dos muertos y dos heridos

Dos encapuchados balearon a varias personas que se encontraban en calles de Tepito, dejando un saldo de al menos dos muertos y dos heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Balacera en Tepito: detalles confirmados

Los hechos se registraron la tarde de este sábado en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, colonia Morelos.

De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar se escucharon aproximadamente 20 disparos, tras lo cual, cuerpos de emergencia y policías de la SSC se aproximaron.

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Acciones de la autoridad

Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales, donde más tarde se reportó que un varón de 22 años y otro más de 39, perdieron la vida.

Los responsables del ataque serían dos sujetos que portaban capuchas y atacaron a uno de los presentes de manera directa, para luego darse a la fuga.

La SSC detalló que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

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