Batalla de Puebla en Peñón de los Baños

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Los habitantes del

, en la

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, se alistan este martes lade la Batalla de Puebla donde se desarrollan diferentes actividades durante el día.Estos son los, acuerdo con elA lasse tenía previsto arrancar con la, con la participación de las autoridades de laPosteriormente, eltenía programado su comienzo a laspara recorrer las calles de Pensador Mexicano y Aquiles Serdán, al cual se prevé la asistencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de agrupaciones representativas de diversos países que marcharán por las principales vialidades delA las, iniciará la representación de la Gran Batalla de Puebla, la cual dará inicio al finalizar el recorrido en la, lugar donde se escenifica el enfrentamiento entre el ejército mexicano y las tropas francesas.El comité organizador detalló que el cierre se tiene previsto entre lascon la escenificación de laen el cruce de las calles Hidalgo y Chimalhuacán.