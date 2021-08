Batres: no hubo orden de agredir

Tras la situación ocurrida con los alcaldes electos este lunes en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que había un operativo por las fiestas patrias en el Centro Histórico, mientras que el secretario de Gobierno, Martí Batres, rechazó que hubiera una instrucción para agredir a los representantes de oposición y le extrañó lo acontecido.

Posterior a la agresión contra la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, la mandataria capitalina dijo que no había ningún bloqueo en el Centro Histórico, pero sí un operativo para las fiestas patrias.

"Hay un operativo general que tiene que ver con las fiestas patrias, estamos trabajando con los comerciantes para que también puedan tener sus ventas. No hay ningún bloqueo", declaró.

Batres Guadarrama condenó la violencia que se generó en la calle Tacuba y dijo que le extraña y no se explica lo sucedido, por lo que se van a indagar los hechos.

"Son situaciones que me extrañan mucho, no me explico cómo sucedió esto, simplemente era muy sencillo mantener comunicación con el gobierno local, nos hubieran dicho que los alcaldes a tal hora vamos a llegar y vamos a llegar por este punto, y nosotros obviamente hubiéramos ayudado a facilitar las cosas", y añadió que si los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) deciden interponer denuncias, están en su derecho.

Respecto a que hubo una orden para agredir a los representante, dijo que de ninguna manera se daría una instrucción para agredir a una persona por más que manifieste puntos de vista críticos, eso corresponde a otras épocas y ahora se vive en una Ciudad donde se respetan los derechos y no hay represión.

"En el punto que se encontraban los alcaldes estaban acompañados de un nutrido grupo de personas, cuando el objetivo era que pasaran los representantes al Congreso; vamos a cotejar los hechos para ver qué ha sucedido. Por otra parte invitamos a los alcaldes a continuar el diálogo y condenamos la violencia venga de donde venga", dijo.