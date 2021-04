Biden cancela proyectos de muro fronterizo con México, según The Hill

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está cancelando proyectos para construir un muro a lo largo de la frontera sur y utilizará algunos recursos para reparar el daño ambiental causado por la edificación de la obra, según dijo un funcionario federal a "The Hill".

De acuerdo con el medio estadounidense, el exmandatario Donald Trump desvío miles de millones de dólares de Defensa y construcción militar para el muro fronterizo, usando poderes de emergencia después de que el Congreso se negara financiar el plan directamente en su totalidad.

"No se desviará más dinero de otros propósitos para construir un muro fronterizo", dijo este viernes el funcionario.

"Hoy, el Departamento de Defensa comenzará a cancelar todos los proyectos del muro (que está) utilizando los fondos desviados y tomará las medidas necesarias para devolver los fondos de construcción militar no comprometidos restantes a su propósito apropiado según lo permitido por la ley", mencionó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado los pasos iniciales para proteger a las comunidades fronterizas de los peligros físicos resultantes del enfoque de la administración anterior para la construcción del muro.

Detalló que se busca reparar el sistema de barrera contra inundaciones del Valle del Río Grande y remediar la erosión peligrosa del suelo en San Diego.

El DHS indicó que "pronto completará un plan que identifica medidas adicionales para abordar el daño resultante de la construcción del muro fronterizo de la administración anterior".