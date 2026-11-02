Bolivia y México fusionan tradición

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La Paz, Bolivia.- Bolivia y México unieron este domingo sus tradiciones de Todos Santos y del Día de Muertos en un encuentro que reunió mesas de pan o altares en memoria de los fallecidos, además de música, danza y gastronomía en la ciudad boliviana de La Paz.

Este encuentro unificó en un mismo espacio la tradición mexicana con la festividad boliviana, en las que destacan elementos comunes como la espera de la visita de las almas, las ofrendas que preparan los vivos a sus familiares fallecidos y las piezas de comida que los representan.

La actividad se realizó en el Museo Nacional de Arte con el apoyo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), la Embajada de México y la Alcaldía de La Paz con el nombre de ´Día de Muertos y Todos Santos´.

El embajador de México en Bolivia, Eduardo Sosa, dijo a EFE que el Día de Muertos "es una de las iconografías más importantes" de la cultura mexicana, en la que se unifican las tradiciones prehispánicas con la religiosidad de la época virreinal.

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También mencionó que "no hay otro mejor lugar" para expresar esta tradición que en Bolivia, país que comparte una visión similar y que está acompañada por la música, además de la gastronomía de ambos países.

Sosa destacó el pan de muerto, el tequila y el pozole mexicanos como algunos de los alimentos y bebidas que se equiparan a las ´tantawawas´ o niños de pan, el singani y el fricasé bolivianos.

En el espacio boliviano se colocaron dos mesas o altares, uno con múltiples figuras de pan, adornadas con flores y alimentos frescos, mientras que en la otra se dispusieron cráneos humanos hechos de arcilla que evocan a las llamadas ´ñatitas´, que muchos atesoran en sus hogares y a las que se atribuye una fuerza sobrenatural.

Durante Todos Santos, se cree que las almas de los difuntos llegan cada 1 de noviembre a mediodía para visitar a sus familiares y servirse la comida y bebida que les dejan en unos altares especiales, y son despedidas en medio de rezos al día siguiente.

La intención de las autoridades bolivianas y mexicanas es que este espacio de integración cultural sea permanente en Bolivia en los siguientes años.