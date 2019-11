Bozal y periodismo: lo dicho por AMLO a los medios

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la frase de Gustavo Madero, hermano del expresidente Francisco I. Madero: "le muerden la mano a quien les quitó el bozal".

El mandatario recordó aquella expresión para criticar a algunos medios de comunicación, por la cobertura del fallido operativo de captura contra Ovidio Guzmán en Culiacán. Todo comenzó cuando una periodista le preguntó si una fotografía, en la que aparece un militar retenido, fue difundida por el "Cártel de Sinaloa". A continuación te presentamos la respuesta completa del mandatario...

INTERLOCUTOR: Sí, ayer se dijo. Nada más esa duda es ¿esa imagen la filtró el "Cártel de Sinaloa" o no tenemos la información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se entiende que la dieron a conocer ellos y la interpretación que se le dio en los medios, no en todos, pero en algunos medios, pero esto es un indicador de cómo estuvieron y cómo siguen estando los medios en este asunto y en general.

¿Por qué es interesante esto?

Hacer la reflexión entre todos y analizar lo que está sucediendo. Antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desatan en contra de Madero, todos, todos, todos, en general, de ahí viene lo de la prensa fifí, de ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda, o sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país y hay que aprender de la maestra de la vida que es la historia, eso decía Cicerón.

¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice: 'Le muerden la mano a quien les quitó el bozal'. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él, primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México.

Entonces, vamos viendo y cada quien asuma su responsabilidad, pero nada de que nada más va a haber mensaje en un sentido. No, afortunadamente -aun cuando entre nosotros podamos apasionarnos- ahora los ciudadanos gozan de una gran sensatez y serenidad.

Ya lo hemos dicho, lo que más tenemos ahora es conciencia ciudadana como nunca. Y existen los medios, los otros medios, los no convencionales, las redes sociales; pero es muy bueno el tema.

Mañana vamos a volver a poner la línea del tiempo para volver a aclarar y toda la información que se requiera sin ocultar absolutamente nada, porque no tenemos nada que ocultar, toda la información se va a entregar, porque tenemos nuestra conciencia tranquila.