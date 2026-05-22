Brasil, Colombia y México lideran carga aérea en América Latina

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, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- En

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, se transportaron eny el Caribe 346 mil 930 toneladas de, un crecimiento interanual de 4.2% frente a 2025, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).El resultado fue superior al observado en, cuando lacreció 1.9% y 3.1%, respectivamente., se colocó a la cabeza conmétricas de carga aérea transportada y un crecimiento de 0.9%.Seguido decon, para un crecimiento de 6.2%; ycon 57 mil 418 toneladas con un crecimiento de 0.4%.permanece como eldepara lade la región.de las toneladas transportadas tuvieronenEl mercadocony el Caribeinteranual en, impulsado principalmente por elconEl mercado entrey el Caribe también registró crecimiento, con un aumento interanual de 4.7%.En el caso de, el país movilizó, con un aumento de 0.9%, alcanzando el mayor volumen deregistrado para un mes deEl corredorcon, la menor reducción desde agosto de 2025, cuando comenzó laentre ambos mercados.El resultado estuvo alineado con una caída de 4.8% en lashacia. Laen exportaciones se observó en, cuyasPor su parte,movilizócon, un 2% interanual. Pero también crecieron los mercadoscon Países Bajos un 59% ycon Perú un 31%.A nivel aeroportuario,concentró el 84% de ladel país, seguida de, eldeEn tanto,se ubicó como eldeen, cony un crecimiento interanual de 0.4%, impulsado por las exportaciones que aumentaronEl resultado contrasta con la caída de 4% observada enEl principal corredor,con, luego de haberse reducido 32% enTambién se observaronen otros mercados, entre elloscon China un 18.3%,con Hong Kong un 9.4% yconun 8.6%.Por su parte,registró una caída interanual de 3.8% en, luego de dos meses consecutivos de crecimiento enEl corredorcondurante, pero pese a la caída de, eldel año se mantiene, con un aumento marginal de