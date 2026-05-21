Brozo y Loret "visitan" la Oficina Oval de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La tensión política entre Morena y Estados Unidos volvió a escalar luego de que Carlos Loret de Mola y Brozo estrenaran un nuevo episodio de Latinus grabado desde una recreación de la Oficina Oval, donde arremetieron contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya y la llamada 4T.

Durante el episodio 122, ambos comunicadores aseguraron que el gobierno federal atraviesa uno de sus momentos más delicados tras las acusaciones realizadas desde Nueva York sobre presuntos vínculos entre políticos de Morena y el narcotráfico. Entre burlas, críticas y frases contundentes, señalaron que "la narrativa se les agotó" y que la presión de Estados Unidos podría seguir aumentando.

Desde el despacho presidencial estadounidense, ambos periodistas ironizaron sobre la acusación realizada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien señaló presuntos nexos del gobernador en licencia sinaloense, Rocha Moya, con el narcotráfico.

Críticas a la defensa de Morena ante acusaciones internacionales

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A partir de ello, retomaron las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien pidió un juicio justo para el mandatario con licencia y sostuvo que nadie puede ser acusado sin pruebas.

"Pruebas, pruebas, pruebas. Más de 100 veces dijo en tres días que dónde estaban las pruebas. Y a las pruebas le salieron patas [...] ¿Dónde están las pruebas? Andan caminando a Nueva York", señalaron.

Aunado a ello, el columnista de EL UNIVERSAL aseguró que el movimiento encabezado por Morena atraviesa una crisis política, mediática y de credibilidad.

"Nunca había visto a la 4T tan descolocada, ni a la presidenta tan descolocada en lo que dice", afirmó.

Según éste. las acusaciones contra integrantes del partido comenzaron a afectar la percepción pública y provocaron un desgaste dentro del oficialismo.

"Tenían las redes, perdieron las redes. Luego tenían las narrativas y perdieron la narrativa. Y están poco a poco perdiendo a los medios", expresó.

Además, sostuvo que incluso voces cercanas al gobierno comenzaron a tomar distancia.

"Hasta muchos que eran cercanos a la presidenta ya están empezando a atreverse, porque es muy obvio, es muy evidente, y también porque no se quieren meter con Estados Unidos", dijo.

Polémica por operativo en Chihuahua y movilización de Morena

Otro de los momentos más polémicos llegó cuando ambos comunicadores acusaron a la presidenta de intentar proteger a personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Loret aseguró que el gobierno busca distraer la atención pública mientras crecen los señalamientos internacionales.

"Las ganas de que todo el mundo voltee a ver a Chihuahua", dijo, al referirse a la polémica generada tras un operativo realizado en Chihuahua, donde murieron agentes relacionados con la Central Intelligence Agency.

Posteriormente, frente a una caja con supuestos expedientes de políticos relacionados con investigaciones por narcotráfico, aparecieron nombres como Genaro García Luna, Ismael Zambada García y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Loret dijo que lo que hace Trump debió haber sido desde que estaba AMLO, pues recalcó que "López Obrador tiene patrones y mandan los narcos."

"La frase brutal de estos últimos días es, en México mandan los narcos y nadie más. Lo dijo Trump, así lo dijo, con todas sus letras", mencionó.

También, sostuvo que la presidenta enfrenta un escenario complejo, pues entregar a Rocha Moya podría generar una fractura dentro de Morena y confrontarla directamente con López Obrador.

"No puede entregar a Rocha Moya sin platicarlo con él", aseguró, pues argumentó que balconearlo tendría consecuencias políticas para la llamada Cuarta Transformación.

Otro de los temas que abordaron fue la movilización organizada por Morena en Chihuahua, la cual, según Loret, no logró la convocatoria esperada.

"Que Morena convocara un mitin y que el mitin resultara un fracaso es que eso nunca había pasado", comentó.

Incluso aseguró que muchas personas evitaron participar porque consideraron que el objetivo real era defender a políticos señalados por presuntos nexos criminales.

"La gente dice, no, no nos hagamos. No estás defendiendo la soberanía, estás tratando de desviar la atención porque tienes un narcogobernador corrupto", expresó.

Por su parte, Brozo criticó la postura del gobierno federal respecto a los operativos realizados contra laboratorios clandestinos.

"La Fiscalía General de la República puede hacer la maroma que tú quieras, pero la presión de Washington puede no parar", advirtió.

Hacia el final del programa, ambos conductores cuestionaron la ausencia pública de López Obrador en medio de la polémica y recordaron que el exmandatario prometió aparecer si consideraba que la soberanía nacional estaba en riesgo.

"¿Dónde está? No está. ¿Por qué sigue en sus escondites? ¿No dijo que cuando se pusiera en riesgo la soberanía, él saldría? La presidenta lleva tres semanas diciendo que está en riesgo la soberanía y no aparece", concluyeron.