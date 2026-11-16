Busca ONG legalizar la eutanasia

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Ciudad de México.- Hoy en día, ser cómplice de una muerte asistida en la Ciudad de México tiene una condena de uno a cinco años de cárcel. No importa que quien pidió morir haya tomado la decisión porque ya no soportaba los dolores en el cuerpo, o porque tenía una enfermedad terminal que amenazaba con dejarlo conectado a una máquina.

"Todos sabemos que en México se practica la eutanasia clandestina. El problema es que estás poniendo en riesgo legal no sólo al médico, sino también a tu familia, ya que pueden ser acusados de cometer un homicidio", señala Eduardo Sacristán, integrante de Libertad para Morir A.C., asociación que está promoviendo una iniciativa ciudadana de carácter preferente para legalizar la muerte asistida en la Ciudad de México.

Durante los últimos cinco meses, la asociación Libertad para Morir ha recabado casi 20 mil firmas ciudadanas de las 23 mil necesarias para que la iniciativa pueda ser discutida y votada.

El proyecto de ley, elaborado por el abogado Pedro Morales, contempla dos opciones para morir, la eutanasia —en donde el médico realiza la acción que causa la muerte de la persona—, y el suicidio médicamente asistido —con la ingesta de medicamentos bajo el acompañamiento de un doctor.

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