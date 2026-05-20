Buscan a mujer desaparecida tras acudir a clínica de belleza en Puebla

PUEBLA, Pue., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Una mujer que había acudido a una clínica de belleza en la ciudad de Puebla fue reportada como desaparecida.

Mujer desaparecida clínica belleza Puebla

La víctima, identificada como Blanca "N", acudió a un tratamiento estético de abdomen, sin embargo, no volvió a ser vista por sus familiares.

Ante la denuncia formal por su desaparición, autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación.

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Imágenes cámaras seguridad clínica belleza Puebla

De acuerdo con informes policiales, se logró acceder a las imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde se encuentra la clínica de belleza, en las cuales se observó que varias personas sacaban del lugar a la mujer en estado inconsciente.

Desde entonces no hay indicios de la mujer ni de los empleados de la clínica ubicada en la Calzada Zavaleta de la capital poblana.

Como parte de las primeras investigaciones, fue localizado el vehículo en el que sacaron a la víctima de la clínica.