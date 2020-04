Buscan evitar despidos masivos por coronavirus

Con el objetivo de explorar mecanismos que impidan los despidos masivos de trabajadores en medio de la cuarentena y la emergencia sanitaria por Covid-19, el secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, se reunió de manera virtual con la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján y con el subsecretario Alfredo Domínguez Marrufo.

En la reunión el líder sindical, Haces Barba, señaló que se está buscando una mesa nacional permanente, que incluya también a los empresarios, para explorar mecanismos que permitan atajar los efectos negativos para enfrentar la emergencia sanitaria y entre ellos, los despidos masivos.

Además, Pedro Haces reconoció que el problema no sólo es de salud, pues se estima que la reducción de actividades afectará por lo menos al 30% del PIB nacional y a numerosos sectores de la economía y recordó que podrían perderse hasta 250 mil empleos en menos de dos meses a causa de esta situación.

En las medidas que implementará la CATEM están la suspensión inmediata del cobro de cuotas sindicales: "Yo mismo he instruido a los 32 secretarios que asesoren a todos los trabajadores que sean despedidos en esta emergencia, sean agremiados o no", indicó.

Agregó que los retos que vendrán para los empleadores no serán fáciles y que por ello se pidió a la Secretaría del Trabajo que coordine esta mesa nacional para exponer sus alternativas. También, el Secretario General de la CATEM recordó que es prioritario blindar las fuentes laborales a los trabajadores y, explorar todos los mecanismos de productividad a distancia.