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CULIACÁN, Sin.- Las autoridades de Aeronáutica Civil investigan las causas del accidente de una avioneta Cessna la cual se desplomó en una pista de prácticas, en la sindicatura de Sanalona, en el extremo oriente de Culiacán, en el que perdieron la vida Baudelio "N", presuntamente el piloto y el pasajero Rafael Humberto "N".

Elementos del ejército, Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar del siniestro, en donde la aeronave se impactó contra la barda perimetral de un campestre, cercano a la pista de maniobras y luego se incendió.

Los vecinos de la zona de Carboneras, conocida por su tradición de hornear pan y venta de quesos, notificaron a las autoridades que una avioneta luego de volar a muy baja altura de desplomó muy cerca de ese punto y observaron humo a la distancia.

Según datos preliminares, en el ejido Plan de Oriente, sindicatura de Sanalona se ubica una pista de pruebas de nuevos pilotos, por lo que las autoridades de Aeronáutica Civil iniciaron investigaciones respectivas sobre las maniobras de la avioneta Cessna y la posible falla que pudo presentar en pleno vuelo.

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