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Cae "El Chino", líder de red de lavado y tráfico

Por EFE

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Cae "El Chino", líder de red de lavado y tráfico
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      Ciudad de México.- Autoridades informaron este miércoles de la detención en Ciudad de México de alias El Chino, presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de personas, con operaciones en tres ciudades del país.

      El detenido, de 41 años, presuntamente encabezaba una red con presencia en la capital mexicana, Tijuana y Cancún, según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

      El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que dicha red de lavado de dinero operaba "al servicio de una organización criminal", sin precisar cuál.

      Además, indicó que el sospechoso también está relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

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      Aunque no precisó el nombre el grupo criminal, el funcionario aseguró que "las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan". En la acción, agregó, también se decomisó droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación.

      La detención ocurrió durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, donde los agentes aseguraron más de 43 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) en efectivo.

      También decomisaron teléfonos celulares, documentos, credenciales migratorias, dosis de droga, cartuchos, relojes y vehículos, agregó el comunicado.

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