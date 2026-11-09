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Cae el R2, líder de grupo criminal buscado por EU

Se le relaciona con el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Cae el R2, líder de grupo criminal buscado por EU
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      Ciudad de México.- Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rafael "N", alias R2, quien resultó herido durante el operativo y recibe atención médica. También fueron detenidas otras 19 personas.

      Rafael "N" es identificado como un importante generador de violencia y mando de Los Rs, célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco y Michoacán. Además, está presuntamente vinculado con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, manifestó que durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que R2 resultó herido, por lo que ya recibe atención médica.

      Rafael "N" "cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos", refirió.

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      Destacó que Los Rs están relacionados con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas se encuentran empresarios y productores de aguacate.

      Al respecto, la DEA subrayó que información de inteligencia compartida "ayudó a las autoridades mexicanas a localizar a ´R2´, quien también es buscado en Estados Unidos por cargos federales de tráfico de drogas y armas de fuego".

      Al mismo tiempo, la agencia encabezada por Terry Cole elogió lo que llamó "acciones decisivas" de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), "al poner a este peligroso líder del cártel bajo custodia".

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