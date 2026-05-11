Cae presunto líder ligado al Cártel del Noroeste en NL
Omar García Harfuch informó que en el operativo también fueron aseguradas armas, vehículos, droga, dinero en efectivo y siete tigres
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención en Nuevo León de José Antonio "N", presunto líder de una célula delictiva ligada al Cártel del Noroeste.
A través de redes sociales, el funcionario federal detalló que también fue detenida una mujer y que este grupo criminal está relacionado con operaciones de recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.
"Se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, 6 motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados 7 tigres", indicó.
García Harfuch señaló que este operativo se realizó derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas.
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Por lo anterior, personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cuatro órdenes de cateo.
"Las investigaciones continúan", garantizó el secretario de Seguridad.
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