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Cae traficante de armas vinculado a La Nueva Familia Michoacana en EU

El operativo

Por El Universal

Mayo 05, 2026 09:34 p.m.
A
Cae traficante de armas vinculado a La Nueva Familia Michoacana en EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió en redes sociales un mensaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre la declaración de culpabilidad de un hombre por tráfico de armas a gran escala para un cártel.

Detalles confirmados

De acuerdo con el embajador, el individuo, vinculado a La Nueva Familia Michoacana, traficó 24 rifles tipo AK-47 hacia México, por lo que fue declarado culpable.

Acciones de la autoridad

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Por su parte, el DOJ informó que el caso fue investigado y procesado por un grupo de tareas de seguridad nacional como parte del operativo "Take Back America", y difundió una imagen en la que se observan diversas armas aseguradas.

Johnson subrayó que estas acciones reflejan el compromiso del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles y frenar el flujo de armas.

Agregó que bajo el liderazgo de Trump y el de Claudia Sheinbaum, ambos países fortalecen su seguridad compartida.

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