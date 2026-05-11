Calendario oficial de pago Pensión Bienestar 2026 para mayo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Este lunes

los depósitos de las

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

continúan avanzando conforme a lo establecido en el. Este pago corresponde al tercer bimestre del 2026, es decir, al periodo de mayo-junio e inicia la segunda de cuatro semanas en las que se realizarán lasComo suele acostumbrarse, la entrega de estos apoyos económicos se realiza de manera escalonada, dependiendo de ladel apellido de los beneficiarios. Esto ayuda a evitar conglomeraciones innecesarias en las sucursales dely viajes en balde para las y los derechohabientes de cada programa.A 2026 cada apoyo social aporta la cantidad de:: 3,100 pesosPensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesosPrograma Madres Trabajadoras: 1,650 pesos¿Quién recibe su pago de la Pensión del Bienestar HOY,De acuerdo con eloficial, emitido por laa cargo de, este lunesle corresponde recibir sua las personas cuyo primer apellido empieza con la letra "G".En caso de no recibir la dispersión el día de hoy, los beneficiarios con apellidos que empiezan con "G" no deben alarmarse, pues el martes 12 de mayo se terminará de lograr lapara los derechohabientes con esta letra. Asimismo, en los siguientes días elseguirá esteMartes 12 de mayo: GMiércoles 13 de mayo: H, I, J, KJueves 14 de mayo: LViernes 15 de mayo: MLunes 18 de mayo: MMartes 19 de mayo: N, Ñ, OMiércoles 20 de mayo: P, QJueves 21 de mayo: RViernes 22 de mayo: RLunes 25 de mayo: SMartes 26 de mayo: T, U, VMiércoles 27 de mayo: W, X, Y, ZEs importante recordar que los pagos se realizan directamente a lasde cada derechohabiente. El dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal delo pagando con la tarjeta en establecimientos, negocios o servicios que acepten ese método.